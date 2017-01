Deputado diz que obras da transposição é o tema especial dos parlamentares do PMDB

O deputado federal André Amaral (PMDB) contou que esteve em Monteiro, juntamente com o deputado Veneziano Vital do Rêgo (PMDB), acompanhando a visita técnica do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho.

– Uma visita que nos enche de esperança. O ministro nos garante que 96% das obras foram concluídas, outros trechos da obra já tem água do Rio São Francisco correndo e nos garantiu que no final de fevereiro teremos águas do Rio São Francisco molhando essas terras – comentou.

André afirmou que o aceleramento das obras da transposição é um tema que é um só coro da bancada federal da Paraíba, especialmente dos parlamentares do PMDB.

– Temos ido de forma diuturna ao Ministério levando esse sofrimento, essa vontade que a água chegue logo as casas dos paraibanos que há tanto tempo sonham com as águas da transposição do Rio São Francisco – concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.