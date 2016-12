Deputado diz que DEM quer participar de chapa majoritária em 2018

O deputado federal, Efraim Filho (DEM), afirmou que seu partido participará ativamente nas eleições de 2018 na Paraíba.

Segundo ele, o tempo é de trabalhar e não pensar em eleições, mas que o DEM tem envergadura para participar da chapa majoritária.

– O que posso antecipar é que o Democratas tem envergadura política de sentar a mesa e participar das escolhas de toda a chapa majoritária. O DEM elegeu 18 prefeitos em cidades polos. O DEM vai participar do diálogo, mas se compor como vice, governador ou senador é o diálogo quem vai dizer. Estaremos com o PDT, do deputado Damião Feliciano, com o PSB, do governador Ricardo Coutinho, e com os outros partidos que compõem essa aliança. Nós temos prazo e quem tem prazo não tem pressa – pontuou.

Efraim ressaltou que o DEM não tem ainda preferência por um nome entre os aliados do gruo de apoio ao governador Ricardo Coutinho (PSB).

As declarações repercutiram na Rádio Panorâmica FM.

Da Redação