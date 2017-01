Deputado discute ações para abastecimento de água na Paraíba

Depois de vistoriar as obras da transposição do Rio São Francisco no início da semana, o deputado federal Rômulo Gouveia (PSD) esteve, nesta terça-feira (17), com o com o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Renato Newton; e com o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Élcio Alves; para discutir ações para o abastecimento emergencial em cidades da Paraíba.

Gouveia voltou a relatar a situação alarmante que vários municípios enfrentam devido a estiagem, destacando que mesmo com a previsão de chegada das águas da transposição para este semestre, algumas cidade enfrentam enormes dificuldades com abastecimento, por isso, as ações emergenciais de abastecimento têm que se intensificar até que a transposição seja uma realidade.

O parlamentar usou como exemplo a cidade de Campina Grande que, sendo uma das mais importantes no Nordeste, enfrenta graves problemas.

O deputado também esteve com o embaixador de Israel no Brasil, Itay Tagner. O embaixador deve visitar a Paraíba para trocar experiência sobre a irrigação e agricultura desenvolvida em Israel, a data ainda não esta definida.