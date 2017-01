Deputado destaca reajuste de aposentados superior ao do salário mínimo

foto: ascom

O deputado federal paraibano Efraim Filho destacou em entrevista a importância do reajuste para aposentados que ganham acima do salário mínimo após 20 anos.

“Pela primeira vez em 20 anos o reajuste das aposentadorias e benefícios do INSS de quem ganha acima de 1 salário mínimo será superior ao aumento do salário mínimo, que teve reajuste de 6,48% e passou de R$ 880 para R$ 937 no dia 1º de janeiro”, informou o parlamentar.

“Ainda não é o ideal, mas com essa política de reajuste os aposentados param de perder, uma vez que ano após ano o Governo Federal concedia um reajuste inferior ao do salário mínimo para aposentados e pensionistas que recebem benefícios acima do mínimo, prejudicando o poder de compra destes aposentados, que em sua grande maioria são arrimo de família e ainda tem um custo enorme com medicamento, o que levaria em um futuro bem próximo ao nivelamento da renda desses aposentados para baixo” afirmou.

– Agora com a recuperação da economia e com a correta prática de reajustes dos salários, vamos brigar por melhores índices, nesse primeiro momentos foram corrigidas as distorções, nesse segundo momento vamos lutar por um reajuste digno acima da inflação e não apenas a reposição – declarou.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), usado como referência para o reajuste dos benefícios previdenciários, acumulou alta de 6,58% em 2016, segundo divulgou nesta quarta-feira (11) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A última vez que o aumento do salário mínimo ficou abaixo do índice de correção concedido para os benefícios previdenciários de quem recebe acima do mínimo foi em 1997.

Naquele ano, o reajuste dos benefícios ficou em 7,76%, enquanto que o salário mínimo subiu 7,14%, segundo a série histórica do Ministério da Previdência, iniciada em 1995.

Da Redação com Ascom