Deputado defende unidade do PMDB e não quer partido subserviente ao PSB

Foto: Paraibaonline

O deputado estadual Raniery Paulino (PMDB), comentou durante entrevista nesta terça-feira (24), a crise interna protagonizada pelo seu partido que está rachado e dividido entre os que apoiam o atual presidente da legenda, o senador José Maranhão e o também senador Raimundo Lira.

Segundo Raniery, não existem dois PMDB, mas sim, alas divergentes. Uma que apoia a aliança com o PSB do governador Ricardo Coutinho, e outra que discorda da união.

O parlamentar disse que é preciso retomar a unidade do partido e que não se pode deixar a legenda subserviente aos socialistas.

– O que tenho defendido é que busquemos a unidade partidária. Somos quatro deputados na assembleia, temos dois senadores muito bem articulados e podemos muito bem nos organizar para 201u8, porém o que deve ser feito é a união. O que ocorreu é que existe hoje é uma divisão no partido, uma ala que apoia o governo Ricardo e outra ala que faz oposição ao governo Ricardo. Eu sou contrário a deixar o PMDB subserviente a projetos de outros partidos. Temos que gastar nossas energias mostrando trabalho e ações que desenvolvam nosso estado – frisou.

O deputado discordou da tese que há um definhamento no partido e listou vantagens do PMDB sobre o PSB.

– Quem tem dois senadores e dois deputados eleitos com mais de cem mil votos não tem como estar definhado. Basta comparar com o PSB do ilustre governador Ricardo Coutinho que não tem sequer um deputado federal O PMDB é um força e só cabe a nós voltar a ter o protagonismo para a eleição de governador encabeçando uma chapa. Eu sempre defendi a autonomia partidária e vou continuar defendendo – salientou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM