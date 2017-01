Deputado defende realização de duas novas transposições no Brasil

O deputado estadual Adriano Galdino (PSB) falou sobre as obras da transposição do Rio São Francisco, revelando que está esperançoso com a chegada da água no mês de março deste ano.

Entretanto, o parlamentar frisou a necessidade de que a transposição seja concluída.

– O pessoal está muito angustiado, vendo a hora faltar água e essa obra já era para estar concluída há bastante tempo. Uma obra que foi pensada e iniciada na época do império. Acho que devemos agir rápido para que essa obra seja concluída – frisou.

Galdino defendeu que seja realizada a transposição do Rio Tocantins para o Rio São Francisco, com o objetivo de revigorar o Velho Chico, e a transposição do Rio Negro para o Rio Tocantins.

– Precisamos pensar nessas duas transposições novas e rápidas para garantir água para todo o Nordeste brasileiro e com quantidade para desenvolver as nossas culturas locais, como também a agroindústria do Nordeste Brasileiro – concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

Da Redação