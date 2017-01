Deputado defende aliança PMDB/PSB para apoiar a candidatura de Lira ao governo da PB

Embora faça sistemática oposição ao governador Ricardo Coutinho (PSB) na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Raniery Paulino disse ser favorável novamente a aliança do seu partido, o PMDB, com o PSB com vistas à apresentação de uma candidatura própria nas eleições de 2018, tendo o senador Raimundo Lira candidato ao governo do Estado.

Para o deputado, o senador Lira consegue uma unanimidade tanto no Congresso Nacional quanto na Paraíba, construindo agenda de trabalho com os socialista e tucanos.

“Isso mostra que ele tem conseguido construir em torno dele unanimidade. Então, é importante que nós saibamos canalizar isso em beneficio do Estado”, avaliou.

O deputado vem defendo que o PMDB esteja em um arco de aliança, até porque o partido tem nomes desimpedidos para postular o cargo.

“Mas, hoje, o momento do PMDB, com esse quadro de lideranças políticas, é de darmos as mãos e priorizar 2017 para um ano do trabalho, trazer investimentos e recursos para o Estado. Não adianta estarmos gastando energia com discussões meramente infrutíferas no momento, porque as eleições só acontecem em 2018”, disse.

Contudo, o deputado disse que luta muito pelo PMDB e o incomoda quando vê um peemedebista dando declarações contrárias ao partido externamente, porque, segundo ele, dá a impressão que a pessoa está a serviço de alguém.

“Mas eu acho até bacana o PMDB ter essas discussões, porque não se vê isso em nenhum partido. A maior prova da presença de um ditador é quando não tem discussão e não se pode dizer nada que é logo defenestrado da legenda”, ressaltou.

Raniery disse ainda que fica satisfeito com o partido em poder dialogar para construir algo maior.

“Somos resilientes por natureza. Com todo esse cenário, o PMDB fez quatro deputados estaduais, três federais e dois senadores. “Isso tem que ser levado em consideração e eu defendo a volta do PMDB como protagonista das eleições com candidatura própria”, completou.