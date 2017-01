Deputado de Campina Grande larga Romero e prestigia a posse de Luciano Cartaxo

As atitudes e atos individuais são, na essência, fruto de opções e escolhas do livre arbítrio de cada pessoa.

Mas, quando isso diz respeito ao homem público, comporta abordagens e questionamentos.

Dito isso, considero injustificável a ausência do deputado Pedro Cunha Lima (PSDB) da posse do prefeito Romero Rodrigues (PSDB), optando por prestigiar a posse do prefeito Luciano Cartaxo (PSD-JP).

Ainda mais, levando-se em conta que o seu pai, senador Cássio, igualmente não compareceu.

A não ser que o relacionamento político entre Cássio e Romero esteja esgarçado, ao ponto de ser insuportável a convivência num ambiente público.

Não custa lembrar que o ´poeta´ Ronaldo Cunha Lima ofertava até os seus “sonhos” à ´cidade Rainha´.

