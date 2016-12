Deputado critica gestão atual da PMCG e faz comparações entre mandatos

O deputado federal Veneziano Vital do Rêgo (PMDB) criticou a gestão de Romero Rodrigues (PSDB) enquanto atual prefeito de Campina Grande, chamando a gestão de “irrealidade”.

Foto: Paraibaonline

Ele mencionou, como forma de criticar o andamento do planejamento da prefeitura, os atrasos recorrentes no pagamento mensal dos servidores, as 15 greves enfrentadas durante o tempo de gestão de Romero, o canal da Ramadinha, canal de Santa Rosa, a não entrega de partes do Complexo Aluízio Campos, entre outras obras e locais que, segundo Veneziano, estão sendo feitos de forma incompleta e mal administrada.

O deputado fez uma comparação entre a atual gestão e a que ele comandou como prefeito, afirmando que praças e canteiros para ele enquanto prefeito eram “café pequeno”.

– O que se tornou carro-chefe da gestão foi fazer praças, urbanizar trechos e colocar academias, sendo algumas ainda compradas conosco, dizer que tinha aberto dois hospitais quando fechou uma série de serviços no Pedro I, que hoje serve muito mais à iniciativa privada do que para a pública – disse Veneziano.

Da Redação