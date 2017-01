Deputado confirma encontro da Oposição para escolha do Líder e nomes em comissões

O deputado Renato Gadelha (PSC) confirmou que os membros da bancada de oposição na Assembleia Legislativa se reunirão na próxima quarta-feira, 31. Em pauta, a escolha do Líder da Oposição e os nomes da bancada que farão parte das comissões da Casa no biênio 2017/2018.

Renato explicou que “como aconteceu no ano passado, vamos chegar a um consenso na escolha do nome que comandará a bancada de oposição em 2017, dando prosseguimento ao que foi acordado em 2016”.

Renato evitou fazer apostas ou especular nomes. “Qualquer um dos membros da bancada representará o grupo com qualidade”.

O encontro também servirá para a escolha dos nomes da oposição presentes nas comissões.

“Com a posse da nova mesa, temos alterações também nas comissões. Respeitaremos a proporcionalidade das bancadas e faremos as indicações, também de forma consensual”.

De acordo com Renato, os deputados de oposição vão se reunir após a cerimônia de posse do novo presidente da Assembleia Legislativa. O encontro acontecerá em um restaurante na praia do Cabo Branco.