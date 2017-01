Deputado comemora liberação de mais R$ 12 milhões para a Paraíba

Nos últimos dias de 2016, o deputado federal Rômulo Gouveia conseguiu a liberação junto ao Governo Federal de R$ 12.345.462,80 (doze milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e seis reais e oitenta centavos) para João Pessoa, Campina Grande, mais 15 municípios da Paraíba e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais com sede em Campina Grande.

Os recursos foram destinados para modernização de equipamentos esportivos; restauração, revitalização e construção de escolas e creches, quadras esportivas, infraestrutura urbana, pavimentação, investimentos na atenção básica em saúde, mobiliários escolares, assistência social, um ônibus rural e outro urbano.

Os municípios contemplados, através do empenho de Rômulo, com recursos destinados no final de 2016 foram: João Pessoa, Campina Grande, Boqueirão, Santa Helena, Queimadas, Junco do Seridó, Cuité de Mamanguape, Serraria, Prata, Aparecida, Lastro, Matinhas, Nazarezinho, Ouro Velho, Pocinhos, Baraúna e Dona Inês.

“No inicio de dezembro conseguimos liberar 6 milhões para outros municípios e agora mais 12 milhões em recursos para os nossos municípios que irão empregá-los no bem estar da população”, destacou Rômulo Gouveia.

O deputado também comemorou a liberação de R$235.000,00 para a aquisição de um Ônibus para a APAE-Campina Grande.

“Acompanho o trabalho a muito tempo da APAE e agora com um ônibus vai ficar mais fácil o deslocamento das crianças e adolescentes atendidas por aquela instituição”, destacou Rômulo.

Da Redação com Ascom