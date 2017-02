Deputado cobra antecipação da transposição no eixo Vale do Piancó

O deputado federal paraibano Efraim Filho (Democratas) informou que estará cobrando formalmente do Governo Federal para que o ramal da transposição das águas do rio São Francisco com entrada pelo Vale do Piancó seja agilizado.

Efraim Filho lembrou que o terceiro braço da transposição do São Francisco pelo Rio Piancó e Coremas-Mãe D’Água na Paraíba foi prometido pela presidente Dilma em maio de 2014, ano em que inaugurou o túnel Cuncas II, em São José de Piranhas.

O projeto está orçado em quase R$ 200 milhões e prevê a construção de um conjunto de adutoras que vai garantir a chegada da água para 18 municípios que possuem problemas de abastecimento.

O Ramal Piancó, conforme explicou, é um canal que vai perenizar o Rio Piancó, abastecendo o maior conjunto de barragens da Paraíba, que é o Coremas-Mãe D’Água, que hoje sofre com os efeitos da seca.

“O estado mais beneficiado, com aproximadamente 120 Municípios, é a Paraíba. Isso vai resolver uma grande questão emergencial, que é a situação hídrica de Campina Grande, ao lado de Cajazeiras, tem hoje 460 mil habitantes, polariza uma região de aproximadamente 1 milhão e 200 mil habitantes e está numa situação difícil em relação ao abastecimento de água”, concluiu Efraim Filho.