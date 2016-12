Deputado busca recursos para Paraíba no Ministério do Turismo

O deputado federal Rômulo Gouveia (PSD) se reuniu, nesta quarta-feira (21), com o ministro do Turismo, Marx Beltrão.

Na audiência, o parlamentar solicitou a liberação de recursos para Paraíba e destacou as potencialidades turísticas do Estado.

“Tratei sobre o restante de pagamentos a serem feitos pelo Governo Federal aos municípios de João Pessoa, Campina Grande, Boqueirão, Aparecida, Cruz do Espírito Santo, Dona Inês, Serra da Raiz e Água Branca”, adiantou Gouveia, lembrando das parcerias que as cidades têm com o Ministério.

Rômulo ainda tratou com o ministro sobre um convênio do Ministério com a Prefeitura de Campina Grande para revitalização da feira central da cidade e da parceria da União com eventos tradicionais no período de carnaval, época em que a cidade se torna um dos destinos nacionais devido aos encontro religiosos.

Da Redação