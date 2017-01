Deputado aponta três nomes para a sucessão de Ricardo Coutinho em 2018

Foto: Paraibaonline

O peemedebista Veneziano Vital do Rêgo descartou disputar as eleições estaduais de 2018 como candidato a governo do estado apoiado pelo atual governador Ricardo Coutinho (PSB).

O deputado disse que sua intenção é disputar a reeleição na câmara federal, mas apontou nomes, que, segundo ele, são os mais indicados para a sucessão do socialista.

Em entrevista na tarde desta segunda-feira (23), Veneziano referiu-se a atual vice-governadora Lígia Feliciano (PDT) e colocou também como bons nomes o presidente da assembleia legislativa Gervásio Maia, PSB, e o senador Raimundo Lira (PMDB) como escolhidos do governador para disputar o comando do estado.

– Do lado do governador três nomes são passiveis da disputa. O da vice- governadora Lígia Feliciano, o do presidente da assembleia Gervásio Maia e o do senador Raimundo Lira. Para 2018 o meu propósito é continuar como deputado federal – salientou.

As declarações repercutirma na Rádio Campina FM