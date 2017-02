Deputado alerta para obras paradas no Eixo Norte da transposição

O deputado Jeová Campos (PSB) falou sobre as visitas que realizou às obras da transposição do rio São Francisco e disse que o Eixo Leste não apontou problemas, diferente do Eixo Norte que, segundo o deputado, está com as obras paralisadas desde o dia 19 de julho de 2016.

Foto: Paraibaonline

– O Eixo Norte está paralisado desde 19 de julho. Eu espero que o ministro possa não só dizer quando será retomada a obra, mas quando será o prazo de conclusão. Estamos entregando ao ministro os documentos assinados perguntando quando será retomada a obra – enfatizou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.