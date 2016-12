Deputado afirma: De “fato” Ricardo Coutinho não gosta de Campina Grande

Para o deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB), de “fato”, o governador Ricardo Coutinho (PSB) não gosta de Campina Grande.

A declaração é uma resposta do deputado a uma abordagem feita ontem (21), por um jornalista ao governador, sobre a fama que ele teria de não gostar da cidade.

Aproveitando a deixa, Pedro Cunha Lima disse que Ricardo é um governador de fala mansa e que não tem feito muito por Campina Grande.

– Não é fama, são fatos. É uma gestão que deixa a AACD sem os repasses de 70 mil reais. O que é esse dinheiro para o governo do Estado? Só por ser em Campina, ele interrompeu os repasses. É um governador da fala mansa, mas deixa a segurança da cidade um caos. Ele deveria dizer quantos policiais enviou pra cá e parar de dizer que é contra oligarquias. Ele não manda carros-pipa para nossa cidade, mas o governo do Estado recebe esses carros do governo federal e Ricardo não manda nada pra Campina – justificou.

Segundo Pedro, Ricardo não faz os repasses para a cidade porque o prefeito Romero Rodrigues (PSDB) não é seu aliado político.

As declarações foram repercutidas na manhã desta quinta-feira (22), na rádio Correio FM.