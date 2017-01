Deputado acredita que Raimundo Lira pacificará a política da Paraíba

O deputado estadual Raniery Paulino (PMDB) avaliou o trabalho do senador Raimundo Lira afirmando que o parlamentar é habilidoso e conseguiu transitar entre partidos divergentes.

– Ele conseguiu transitar tanto com o PSB, do governador Ricardo, como tem relação de amizade com o senador Cássio. Conseguiu, eu nunca imaginei, uma adesão do governador da Paraíba ao presidente Michel Temer. Dias antes o governador tinha feito ato de protesto e solidariedade a presidente Dilma. O senador Lira, com todos argumentos, conseguiu convencer o governador dessa adesão e de parcerias administrativas com o governo federal – comentou.

Raniery acredita que Raimundo Lira poderá construir a pacificação na política paraibana.

– Quem sabe se não será um ponto de partida para uma pacificação do estado da Paraíba. É uma grande sinalização de que novos ventos poderão vir para a Paraíba – concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.