Deputada elogia mudança de horário das atividades legislativas na ALPB

O expediente da Assembleia Legislativa passa a ser agora em dois turnos nas terças, quartas e quintas-feiras, entre as 8h e 18h. Nas segundas-feiras, o expediente fica das 13h às 18h e na sexta-feira das 8h às 13h.

A decisão tomada pelo novo presidente da Casa, deputado Gervásio Maia (PSB) foi elogiada pela deputada de oposição, Daniella Ribeiro (PP), que disse ter adorado a mudança.

“Acho que a gente precisava de espaço, de tempo para trabalhar, de tempo suficiente para discutirmos temas importantes e com o tempo curto não se conseguia. Essa Casa é a do povo. È um parlamento onde se fala e nós precisávamos de tempo para isso. Tempo para trabalhar, para receber as pessoas que vem de lugares distantes e o Poder Legislativo precisava estar aberto ao povo”, destacou.

A deputada se disse muito feliz com a atitude do presidente e o parabenizou pela medida, que segundo ela condiz realmente com que foi proposto aos parlamentares, ou seja, de trabalhar.