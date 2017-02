Deputada defende votação de reforma política e respeito a manifestações populares

Essa lista inclui o respeito às manifestações que comparecem à Casa e querem ser ouvidas pelos deputados; o cumprimento do Regimento Interno, com respeito pela posição da Maioria e também pela opinião da Minoria; a defesa de uma reforma política capaz de coibir a colonização econômica de partidos; a garantia da transparência; e o aprofundamento do diálogo com a sociedade, entre outros pontos.

Com um discurso ideológico na sessão de eleição da nova Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, a deputada Luiza Erundina (Psol-SP), candidata à presidência da Casa, apresentou sua lista de compromissos com o Parlamento caso seja eleita.

A ideia, segundo Erundina, é atuar em pautas estabelecidas de acordo com o interesse da sociedade e acolher as propostas de entidades comprometidas com um Parlamento livre, aberto, plural e democrático.

Erundina chamou a atenção ainda para o fato de que poderá ser a primeira presidente mulher da Câmara, caso eleita.

A eleição para a Mesa Diretora, disse ainda, é um fato político e tem a ver com o apoio que a Câmara pretende dar ao “governo ilegítimo” de Michel Temer e seus programas que ferem as conquistas do povo brasileiro.

“O Psol se opõe a esta farsa e denuncia mais um golpe contra a população brasileira. Daí a razão da candidatura do Psol, sustentada em uma proposta de compromisso com os interesses do povo e um projeto de construção de nação livre e soberana”, afirmou.

Erundina foi a última dos seis candidatos à presidência a discursar. A votação para todos os cargos da Mesa já foi iniciada.