Deputada critica possibilidade de RC se candidatar à Presidência da República

Nesta segunda-feira (26), a deputada estadual Camila Toscano (PSDB) criticou duramente a possibilidade de o governador Ricardo Coutinho (PSB) vir a ser candidato à Presidência da República nas eleições de 2018.

Com a possibilidade veiculada pelo presidente nacional do PSB, a parlamentar criticou a projeção ao dizer que o governador, enquanto estiver no mandato, deve pensar especificamente na Paraíba.

“Eu questiono a forma como ele chegou ao poder, mas enquanto ele estiver no poder ele tem que pensar na Paraíba, na segurança pública, na saúde… As pessoas estão pedindo socorro ao Governo, a segurança está um caos e nada é feito, o secretário não muda, não tem nenhuma ação do governo nesse sentido. O governador fecha os olhos para os problemas da Paraíba e, simplesmente, começa a querer passar uma imagem da Paraíba que é a imagem que ele vende na propaganda”, disse.

*As informações foram veiculadas na Rádio Correio FM.

