Deputada cobra resposta do governo sobre abandono do Rodo-Shopping Paraíba

A deputada estadual Daniella Ribeiro (PP) ocupou nesta terça-feira (7) a tribuna da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) para, mais uma vez, cobrar providências ao Governo do Estado em relação ao Rodo-Shopping Paraíba, obra inacabada no distrito de Cajá, município de Caldas Brandão.

O empreendimento com 37 lojas se tornou um retrato do descaso com a economia local e com o dinheiro público.

Foto: Paraibaonline

“É uma cobrança mais que justa sobre um equipamento inaugurado três vezes, e que incomoda aos nossos olhos e às nossas consciências. O local está não somente abandonado, como também depredado, servindo como ponto de droga, assaltos. Um esconderijo para bandidos atacarem cidadãos de bem que passam pela rodovia”, destacou a deputada.

Daniella criticou o abandono e lembrou que “caso funcionasse, o Rodo-Shopping seria uma boa opção para alavancar a economia nos municípios próximos”.

A primeira cobrança de Daniella em relação ao empreendimento aconteceu em 2011, se repetindo nos anos de 2015 e 2016.

“São recursos da população, que merecem uma resposta do Governo do Estado. Gostaria que o recado fosse dado ao governador Ricardo Coutinho e que nos seja apresentada uma resposta sobre como vai ficar o Rodo-Shopping Paraíba. Se o tema não incomoda a uns, a mim incomoda bastante”, afirmou a deputada.

