Deputada cobra plano B ao governo para CG, após suspensão da transposição

A deputada estadual Daniella Ribeiro (PP) lamentou nesta quinta-feira (22) a falta de um plano B por parte do governo estadual para a crise de abastecimento de água em Campina Grande e região.

Na quarta-feira (21) as obras do Eixo Leste da Transposição do Rio São Francisco, em Monteiro, foram suspensas pela Justiça do Trabalho, que constatou irregularidades trabalhistas.

No mês passado o secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos, João Azevedo, disse, em sessão na Assembleia Legislativa da Paraíba, que o governo não tinha plano B para a crise hídrica, pois estava tudo sob controle.

Sem o plano B, o abastecimento de água fica cada vez mais comprometido, tendo em vista que o açude Epitácio Pessoa (Boqueirão), responsável pelo abastecimento na região, está com apenas 5% de sua capacidade.

“Infelizmente o governo não apresenta nenhuma outra alternativa para a crise hídrica. Isso é muito sério. Com a suspensão das obras pela Justiça, a situação vai ficando cada vez mais crítica, precisamos de uma resposta do governo o quanto antes”, destacou a deputada.

Importante ressaltar ainda que é através do Eixo Leste que as águas da Transposição devem chegar ao município de Campina Grande. Há dois anos, 19 cidades da região enfrentam um rígido sistema de racionamento de água, sendo que em algumas localidades falta água praticamente todos os dias. A preocupação não é só com a capacidade do Boqueirão, mas também com a qualidade. Pesquisas feitas por estudiosos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Instituto Butantan apontam morte e malformação de peixes em consequência da água do Boqueirão.

Em novembro, durante audiência pública para debater a crise hídrica, Daniella e outros deputados que formam a comissão especial para acompanhar a situação de Boqueirão, cobraram um posicionamento do secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos, João Azevedo, ao que ele respondeu que não havia plano B pois estava tudo sob controle. Na ocasião ele disse ainda que as águas da Transposição chegariam a tempo para abastecer Campina.

A decisão judicial foi proferida pelo juiz Antônio Augusto Serra Neto, atendendo a pedido do Ministério Público do Trabalho, que moveu ação civil pública.

Da Redação com Ascom