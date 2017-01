Delegado realizará reprodução simulada de atropelamento fatal no bairro do Bessa

O estudante Rodolpho Gonçalves Carlos da Silva foi ouvido pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (24), depois de ser intimado a comparecer à Central de Polícia Civil, no bairro do Geisel, em João Pessoa.

Ele é apontado como autor do atropelamento, que resultou na morte de Diogo Nascimento de Souza, 34 anos, servidor do Departamento de Trânsito da Paraíba (Detran/PB), durante uma blitz da Operação Lei Seca, na madrugada do sábado (21).

O trabalho de investigação está sendo conduzido pela Delegacia de Crimes contra a Pessoa (Homicídios) da Capital, que nos próximos dias vai intimar novamente o suspeito a fim de realizar uma reprodução simulada do crime.

De acordo com o delegado Marcos Paulo Vilela, da 1ª Superintendência de Polícia Civil, durante o depoimento, Rodolpho se reservou ao direito de permanecer em silêncio.

“Isso é uma garantia constitucional. Todas as perguntas foram consignadas no interrogatório – se era ele que dirigia o carro e se havia ingerido bebida alcoólica, por exemplo – e ele não respondeu, afirmando que só o faria em juízo. O inquérito deve ser finalizado em 15 ou 20 dias, já com todos os laudos”, explicou Vilela.

Ainda segundo o delegado, não há dúvidas de que o estudante dirigia o veículo, um Porsche de cor branca, o que foi confirmado tanto por outros agentes de trânsito que participaram da Operação Lei Seca, quanto por testemunhas que também aguardavam abordagem naquela madrugada.

Após o atropelamento, Diogo do Nascimento foi socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma, mas teve morte decretada na noite do domingo (22).

Reinaldo Nóbrega, da Delegacia de Homicídios, e que assume a titularidade das investigações, ratificou o entendimento de que para a Polícia Civil o crime se caracteriza como homicídio doloso.

“A realização da reprodução simulada pode justamente corroborar com os depoimentos já colhidos, sendo difícil então que outra versão para os fatos seja apresentada”, explicou a autoridade policial.