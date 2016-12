Deca do Atacadão sobre PEC 55: “É muito importante para o país”

O senador José Gonzaga Sobrinho (PSDB), conhecido como Deca do Atacadão, afirmou que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55, que estabelece um limite para gastos públicos pelos próximos 20 anos no Brasil, é importante.

Foto: Ascom

– É muito importante para o país, que precisa nesse momento reduzir seus gastos. Não há outra maneira a não ser colocando um teto, e o teto é interessante. É como a empresa privada que tem o orçamento que é baseado no anterior. A PEC é justamente isso e baseia nos gastos do ano anterior mais a inflação do próximo – disse.

Deca garantiu que a saúde e educação do Brasil não serão prejudicados, pois não tem teto.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

Da Redação*