Deca afirma que transposição impulsionará a economia do semiárido

“Com a conclusão próxima do Eixo Leste das obras de transposição do rio São Francisco, a atenção total deve ser dada as obras do Eixo Norte da obra que ainda não foram reiniciadas”.

Esse é o pensamento do senador Deca, ao se referir à inauguração da Estação de Bombeamento em Floresta (PE) que será inaugurada pelo presidente Michel Temer na próxima segunda-feira, além da vistoria que o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, em vários trechos da obra, entre Pernambuco e Paraíba.

Para Deca, o momento é de grande expectativa em toda a região que será beneficiada pelas águas do Velho Chico, “um sonho que se transforma em realidade para mais de 12 milhões de pessoas que vivem no semiárido nordestino e que a partir da sua conclusão dará um impulso significativo na economia regional, pois o principal problema, que é o desabastecimento de água, terá uma solução, tendo em vista que capacidade de trabalho nunca foi problema para o nordestino ”, declarou.

Deca relatou que durante o período que exerceu o mandato de senador, a sua luta constante sempre foi a conclusão do eixo leste e a retomada das obras d o Eixo Norte, cujo compromisso do Governo Federal é que sejam reiniciadas no próximo mês de fevereiro.