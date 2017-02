De virada, Campinense bate Botafogo-PB e se recupera no Paraibano

foto: Edgley Lemos/ Voz da Torcida

Clássico é clássico e vice-versa. O maior chavão do futebol se fez valer na noite desta quarta-feira (01), no estádio Almeidão, em João Pessoa, pela sétima rodada do Campeonato Paraibano de 2017. Em crise, o Campinense venceu o líder Botafogo-PB por 2 a 1, de virada, se reabilitou na competição, e ganhou ânimo para a sequência da competição.

Com muitas falhas no sistema defensivo, o Belo deu espaços que vem sendo frequentes na temporada, já manjados pelos adversários. E foi daí que a Raposa se aproveitou, mesmo depois de sair atrás do placar, virou o jogo, e levou sua segunda vitória na competição após sete partidas.

