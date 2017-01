De virada, Botafogo-PB bate o Serrano e lidera o Paraibano 2017

O Serrano até que tentou manter uma boa sequência no Campeonato Paraibano – vinha de um empate e três vitórias. Saiu na frente contra o Botafogo, mas tomou a virada por 2 a 1, na partida deste domingo, no Estádio Amigão, pela sexta rodada da competição.

Com o resultado, o Belo dispara na liderança com 15 pontos ganhos, enquanto que o Serrano cai para quarta posição, com 10.

O Lobo marcou seu gol gol logo aos 2 minutos de partida, por intermédio de Rafael Ibiapino. No entanto, tomou dois gols ainda no primeiro tempo, marcados por Gustavo Henrique e Rafael Oliveira, de pênalti.

Na quarta-feira, o Bota terá o clássico contra o Campinense, no Almeidão, wem João Pessoa. Por sua vez, o Serrano enfrenta o Treze, em Campina Grande.