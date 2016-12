De olho no Estadual, Sousa derrota Assu-RN em amistoso no Marizão

Na reta final de preparação para a disputa do Campeonato Paraibano, que começa dia 8 de janeiro, o Sousa venceu o Assu do Rio Grande do Norte por 2 a 1, nesta quinta-feira, no Estádio Marizão, em Sousa.

Leia a matéria completa aqui.

Da Redação