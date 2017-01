Daniella Ribeiro: “Meu nome não está no páreo pela liderança da oposição”

“Não coloquei meu nome no páreo da disputa pela liderança da oposição da Assembleia Legislativa e espero uma decisão da reunião, que deveremos ter para definir um nome”. Foi o que declarou a deputada Daniella Ribeiro (PP), sobre a escolha do novo líder para suceder o deputado Renato Gadelha (PSC).

Conforme a deputada, o seu nome tem aparecido através da imprensa, mas ela mesma não conversou ainda com os seus pares sobre a disposição, mas espera a decisão de todos na reunião, inclusive levando em consideração aos que estão ingressando na bancada de oposição, até porque houve mudanças nas cadeiras.

“É preciso fazer também uma avaliação de quem efetivamente esteja na oposição e a outras questões que diz respeito à nossa bancada. É importante, antes de tudo, reconhecer o trabalho do deputado Renato Gadelha, que conduziu muito bem a oposição, como também ressaltar a qualidade de todos os colegas que tem condições suficientes para ocupar esse espaço”, disse.

Para a deputada, é necessário ainda que a bancada entre em consenso em relação ao nome para que faça um bom trabalho que a Paraíba espera de oposição, que, inclusive, foi apontada pelo instituto de pesquisa como a sexta melhor bancada do país.

“Esse reconhecimento foi pelo trabalho vigilante, de fiscalização, de uma oposição não raivosa ou de ser contra a tudo aquilo que o governo apresentou, mas por ter feito uma parceria importante e que faz critica no sentido de fazer com que as ações possam andar”, explicou.