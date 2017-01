Damião Feliciano não descarta disputa de Lígia pelo Governo do Estado

O deputado federal Damião Feliciano comentou sobre as eleições de 2018 e possíveis articulações do PDT.

– Vamos discutir isso no próximo ano, acho que esse é um ano de poder trabalhar, principalmente no tumulto de 2016, que foi um ano completamente atípico, deu uma confusão nesse país do ponto de vista do impeachment de presidente e afetou nossa economia. Vamos pensar em recompor esse país – destacou.

Feliciano anunciou que pretende disputar as eleições como candidato a deputado federal.

Ele falou sobre a possibilidade da vice-governadora da Paraíba, Lígia Feliciano, disputar o governo do Estado. Entretanto, deixará esta discussão para o próximo ano.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.