Dalton Gadelha comemora ascensão da Facisa para categoria de Universidade

O empresário Dalton Gadelha comemorou a ascensão da faculdade Facisa/FCM/ESAC para a categoria de universidade.

Segundo ele, demorou apenas 16 anos, o que é considerado um fato inédito, se considerar que outra universidade particular da Paraíba (Unipê) passou cerca de 32 anos para alcançar esse patamar.

Dalton se disse muito satisfeito e elencou como uma “conquista extraordinária para a Paraíba”.

– Passamos por todas as etapas. A primeira foi a criação da própria instituição, que nasceu como faculdade isolada e depois veio o reconhecimento dos cursos. Após isso atingimos uma quantidade de cursos com os conceitos que o MEC determina. A partir daí já poderíamos pedir a aprovação de centro universitário, que representa dar um salto de uma faculdade para o status de universidade. E isso foi o que aconteceu agora, depois de todo esse processo – relatou ele, em entrevista à TV Itararé.

O empresário ressaltou ainda que a ascensão culminou com a homologação do Conselho Federal de Educação e a publicação de portaria ministerial no Diário Oficial da União.

– Agora somos o segundo centro universitário da Paraíba. Somos a Unifacisa e isto é uma alegria muito grande e um ganho imenso para Campina Grande e para a população acadêmica do Estado – comemorou.