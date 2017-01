Dados de banda larga no Brasil não serão limitados, afirma ministro

Nesta sexta-feira (13), o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, esclareceu que não haverá mudanças no modelo atual de planos de banda larga fixa.

Com isso, não haverá limite de dados para internet fixa no País. Além disso, está em tramitação no Congresso Nacional o Projeto de Lei 79/2016, que prevê mudanças na legislação de banda larga.

Segundo a Anatel, o número de contratos do serviço banda larga fixa no Brasil cresceu 0,32% em novembro de 2016, em relação ao mês anterior. Foram adicionados à rede 84.101 assinantes. No total, são 26.721.608 acessos de banda larga no País. Nos últimos doze meses, o serviço aumentou 5,06%, atingindo 1.286.277 assinaturas.

Portal Brasil