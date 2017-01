Cursos no Lar do Garoto começam este mês

Jovens em cumprimento de medidas socioeducativas do Lar do Garoto, em Campina Grande, poderão participar de cursos de capacitação que ofertarão um total de 176 vagas.

As aulas se iniciam ainda este mês e serão oferecidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Inicialmente, serão ofertados os cursos de: confeiteiro, montador de calçados, instalador hidrossanitário, operador de microcomputador e costureiro de máquinas industriais, todos com direto a certificado de conclusão.

Os cursos contarão com duas turmas simultâneas (manhã e tarde), cada uma com 18 vagas. No total, serão 36 alunos por curso profissionalizante, com exceção do de “operador de microcomputador”, que contará com 16 vagas em cada turno.

Todos eles serão realizados isoladamente na instituição e em períodos diferentes. O primeiro a ser ofertado será o de confeiteiro, com início das aulas previsto para o próximo dia 30, podendo sofrer alterações.

A iniciativa partiu do Ministério Público do Trabalho em Campina Grande, por meio do procurador do Trabalho Raulino Maracajá, e faz parte do projeto “Aprendizagem no Sistema Socioeducativo”, desenvolvido pelo órgão.

Multa da Coteminas

Os cursos serão financiados com a destinação de multas trabalhistas pagas pela empresa Coteminas por eventual descumprimento de Termo de Compromisso, em um valor de cerca de R$ 50 mil.

Como primeira etapa de implementação do projeto “Aprendizagem no Sistema Socioeducativo”, serão disponibilizados os cursos de capacitação, que não são obrigatórios, não concedem bolsa ou carteira assinada, como no caso dos cursos de aprendizagem.