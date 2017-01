Cursos de Gastronomia e Hotelaria com inscrições abertas no Senac de João Pessoa

A área de turismo é uma das mais crescentes no Estado. Para acompanhar esta expansão, o Senac Paraíba se preocupa em formar profissionais capacitados para o mercado. Por isso, a Escola Senac de Gastronomia e Hotelaria está com matrículas abertas para sete cursos no segmento.

As vagas disponíveis são para as seguintes formações: Agente de viagens, Organizador de eventos, Aperfeiçoamento para Maitre, Segurança na Manipulação de Alimentos, Básico de Vinhos, Técnicas de Serviços de Barman e o Técnico em Guia de Turismo.

Restam poucas vagas e as capacitações têm início neste mês de janeiro e em fevereiro. Para se inscrever é preciso ter, no mínimo, 18 anos, a escolaridade e a carga horária variam de acordo com cada curso. As aulas acontecem nos turnos da manhã, tarde e noite.

Para se matricular é preciso apresentar o RG, CPF e comprovante de pré-requisito. Comerciários com a carteira do Sesc ou Sinecom atualizadas recebem 20% de desconto na matrícula.

A Escola Senac de Gastronomia e Hotelaria fica na Avenida Cabo Branco, 2788. Para mais detalhes, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (83) 3031-3547.

Ascom