Curso online capacita profissionais de segurança

foto: ABr

Na próxima quarta-feira (1º), o Ministério da Justiça abre inscrições para 23 cursos online voltados para profissionais de segurança pública. O prazo para se matricular nas aulas pela página Rede Nacional de Educação a Distância da Secretaria Nacional de Segurança Pública vai até 10 de fevereiro.

A capacitação é gratuita e o curso é exclusivo para integrantes de polícias civis, polícias militares, corpo de bombeiros militares, órgãos de perícia criminal, guardas municipais, Polícia Rodoviária Federal e sistemas penitenciários de todo o País. Ao todo, serão oferecidas 11.844 vagas.

A Rede EaD Senasp viabiliza o acesso gratuito à educação continuada, integrada e qualificada para os profissionais de segurança pública, independentemente das limitações geográficas e temporais, sempre considerando as peculiaridades institucionais existentes.

O acesso ao conteúdo ajuda no aperfeiçoamento do serviço prestado à população. As aulas deste 39º ciclo de capacitação da Rede EAD Senasp ocorrerão no período de 10 março a 14 de abril de 2017 para as capacitações com carga horária de 40 horas. Os cursos com 60 horas vão começar na mesma data, mas terminam no dia 16 de abril.

As matrículas serão homologadas após comprovação do vínculo funcional junto às instituições dos profissionais. Cada aluno neste ciclo poderá se inscrever em um curso. Para tirar dúvidas o candidato pode entrar em contato com o tutor master do seu estado ou do município ou enviar e-mail para ead.senasp@mj.gov.br.

A ficha de inscrição online estará disponível a partir de 1º de fevereiro.