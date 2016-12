Cunhado de jovem morta em Bodocongó acredita que crime não foi tentativa de assalto

Em entrevista à rádio Correio FM, na manhã desta quinta-feira (22), um homem que se identificou como cunhado da vendedora Aline Albuquerque da Silva, de 25 anos, morta ontem à noite no bairro de Bodocongó, nas proximidades do condomínio Dona Lindu I, afirmou que não acredita que o crime tenha a ver com uma tentativa de assalto.

Segundo o familiar, ele teria visto imagens disponibilizadas pelas câmeras de segurança do condomínio que mostraram que o acusado do disparo estava esperando a jovem e o marido dela chegarem em casa por aproximadamente dez minutos. Depois da ação, o suspeito aparece fugindo numa moto que estava sendo pilotada por outra pessoa.

– Eu acredito que não tenha sido assalto, pelas imagens que vi – declarou o homem.

Conforme relato da polícia, Aline e o marido estavam na varanda de sua residência quando um suspeito chegou e anunciou o assalto. Ele teria disparado contra a mulher quando ela, assustada, teria jogado uma sacola no chão. O suspeito efetuou um disparou e fugiu em seguida, sem levar nada.

Em declaração à imprensa após a ação, o marido da vítima declarou que só não foi baleado porque estava com um bebê nos braços. Ele e os outros dois filhos presenciaram a morte de Aline.

Durante entrevista veiculada nesta manhã, outros familiares aparecem consternados com a morte da vendedora. Eles afirmaram que o marido de Aline é o único que pode dar maiores explicações sobre o caso, pois ele estava com ela na hora do crime.

Segundo repórter da emissora, um suspeito já está em poder da polícia.

As informações foram veiculadas na rádio Correio FM.

Da Redação