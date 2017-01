CSP vence o Treze e assume a liderança isolada do Paraibano

foto: Treze/divulgação

O Campeonato Paraibano tem um novo líder. O CSP venceu o Treze por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Almeidão, e chegou aos 100% de aproveitamento. Com isso, se isolou na ponta da tabela, com seis pontos ganhos.O Galo, que também buscava a sua segunda vitória na competição, caiu para quinta colocação.

A equipe celeste marcou o gol, que seria da vitória ainda no primeiro tempo. Aproveitando falga daa defesa alvinegra Igor encheu o pé sem chances para o goleiro Bruno Fuso, aos 31 minutos.

Mesmo tendo sofrido o gol, o time alvinegro pressionou bastante o Tigre, porém, não conseguiu furar o bloqueio adversário.

Da Redação