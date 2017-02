Cris Munhoz e grupo Bem Brasil levam alegria à Praça Rio Branco, em João Pessoa

foto: secom/JP

No compasso de Cris Munhoz e do grupo Bem Brasil, o Sabadinho Bom deste sábado (4) é puro alto astral. A cantora e seu grupo voltam ao projeto para apresentar sua vibrante releitura para os clássicos do choro, a partir das 12h30, no palco da Praça Rio Branco, no Centro da Capital.

A entrada é gratuita, numa iniciativa da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) através de sua Fundação Cultural (Funjope).

O show, avisa a cantora, é predominantemente formado pelos choros que o público ama dançar, mas também tem Martinho da Vila (‘Choro chorão’), Waldir Azevedo (‘Camundongo’), Ernesto Nazareth (‘Apanhei de cavaquinho’), João de Barro (‘Urubu malandro’) e, claro, o centenário ‘Carinhoso’, de Pixinguinha.

Mas o repertório não ficará restrito somente aos chorões. O grupo promete “sacar” sambas antigos e acrescentar alguns conhecidos frevos e sambas-enredos para esquentar o público para o carnaval, afinal é fevereiro. ‘Vassourinhas’, ‘Banho de cheiro’ e ‘É hoje’ (do popular verso “Diga espelho meu / Se há na avenida alguém mais feliz que eu”) fazem parte do set.

Formam a banda Bem Brasil os músicos Israel 7 Cordas e Mateus (ambos no violão 7 cordas), Medeiros (cavaquinho), André (pandeiro) e Lucius (bandolim).

Quando: Sábado (4), das 12h30 às 15h

Onde: Praça Rio Branco, Centro, João Pessoa

Gratuito