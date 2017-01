Crianças brincam com fogo e barraco é incendiado em João Pessoa

Um barraco pegou fogo na tarde deste sábado, 07, no bairro de Mandacaru, em João Pessoa.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, duas crianças estavam brincando com fogo na cozinha, quando as chamas se alastraram para o fogão e geladeira, além de outros objetos.

O barraco ficou completamente destruído, mas o fogo não atingiu as casas vizinhas, pois foi controlado pelos Bombeiros.

No local estavam as crianças e a mãe delas, que apresentaram queimaduras leves, mas foram resgatadas pela Polícia Militar.

Da Redação