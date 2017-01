Criança morre soterrada em barreiro no Sertão

Um criança de 12 anos morreu soterrada na tarde desta terça-feira (17) quando pegava areia em um barreiro com o irmão na cidade de Sousa, Sertão do Estado.

Segundo informações, o SAMU e o Corpo de Bombeiros foram chamados ao local, mas a criança já se encontrava em óbito.

O barreiro teria deslizado quando a criança e o irmão pegavam areia para vender. O irmão da vítima não ficou ferido.

A Polícia Civil investiga o caso.

*Com informações do Diário do Sertão e G1