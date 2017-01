Corpo de homem é encontrado esquartejado em Guarabira

Na manhã de terça-feira (17) corpo de homem esquartejado é encontrado no bairro do Nordeste II, na Cidade de Guarabira.

De acordo com a Polícia Militar o corpo do homem foi encontrado esquartejado e enterrado em um matagal que fica por trás do Campus da IFPB em Guarabira.

A Polícia Militar foi ao local depois de uma denúncia anônima. O corpo foi encaminhado para a Gerência Executiva de Medicina e Odontologia Legal (GEMOL) para a identificação, por parte dos familiares.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.