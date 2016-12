Corpo de empresária assassinada é sepultado em Campina Grande

O corpo da empresária Célia Márcia Santos Cirne (69 anos, foto) foi sepultado no começo da tarde deste domingo, sob forte comoção de familiares e amigos, no cemitério Campo Santo Parque da Paz, no Distrito Industrial de Campina Grande, onde foi velado desde a noite do sábado.

Foto: reprodução blogjairsampaio

Ela foi barbaramente assassinada por bandidos, ainda não identificados pela polícia, que tentaram assaltá-la na tarde do sábado, na rua Getúlio Vargas, centro campinense, quando ela deixava a loja Brasil Atacado, de sua propriedade, juntamente com o marido, médico Valfredo Cirne.

Natural de Jardim do Seridó/RN, Célia é irmã do presidente do Tribunal de Justiça do RN, desembargador Cláudio Santos e filha do ex-prefeito da cidade, Manoel Paulino dos Santos Filho, conforme divulgou a imprensa do vizinho Estado.

Da Redação