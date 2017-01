Corpo de Bombeiros registra mais de 600 intervenções em João Pessoa e Cabedelo

As ações do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (CBMPB) durante as festas de Réveillon resultaram em 604 atendimentos de emergência ou prevenção, nas praias de João Pessoa (512) e Cabedelo (92).

As ações aconteceram dentro da Operação Réveillon, que empregou 104 militares extras, neste sábado (31) e domingo (1), para garantir a segurança dos paraibanos e turistas que participaram dos festejos nas orlas.

Conforme o comandante da operação, tenente coronel Keoma do Nascimento, cerca de 80% dos atendimentos foi de natureza preventiva, com 261 informações prestadas ao público, 201 ações socioeducativas, 12 advertências, duas vistorias e fiscalizações e 21 pontos bases. Na área operacional, tiveram destaques as ocorrências de primeiros socorros, com 42 casos.

“A maior parte delas consistiu no transporte e atendimento de pessoas desmaiadas com sinais de embriaguez. No entanto, houve um caso de uma vítima com parada cardiorrespiratória, que foi assistida pelo Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas não resistiu e faleceu”, contou.

Ainda segundo o oficial, durante toda a operação, o Corpo de Bombeiros foi acionado para efetuar a localização de sete pessoas que estavam perdidas, entre elas um idoso de 62 anos e crianças. A operação também contou com a distribuição de sete postos de guarda-vidas no perímetro das duas festas, sendo que eles não registraram nenhum afogamento ou resgate aquático. Também não houve casos de incêndio.

Fim de semana – Afora as ocorrências atendidas na Operação Réveillon, das 7h30 desta sexta-feira (30) até às 5h desta segunda (2), o Corpo de Bombeiros atuou em 841 ocorrências em toda a Paraíba. Os números incluem as demandas recebidas pelo 193, número de emergência da corporação, como também as intervenções preventivas, que representaram a maior parte dos casos com 607 ações.

Conforme o balanço, no período foram realizados 151 atendimentos pré-hospitalares, 50 ações de combate a incêndio e nove de busca e salvamento, além de cinco intervenções em emergência com produtos perigosos e nove outros socorros não classificados dentro dessas categorias.

Na parte de salvamento aquático, foram dez ocorrências, sendo três crianças perdidas, dois primeiros socorros, um afogamento sem óbito e outro que resultou em óbito e três outras ações não categorizadas.

Teve destaque, ainda, a prevenção, com 284 ações socioeducativas, 204 informações prestadas ao público, 99 advertências, 18 pontos bases em eventos externos e duas vistorias e fiscalizações.

