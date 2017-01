Corpo de Bombeiros diz que shopping de CG não está totalmente adequado às normas

foto: Paraibaonline

O tenente do Corpo de Bombeiros de Campina Grande, Roberto Matias, falou durante entrevista nesta sexta-feira(27) sobre o Shopping Edson Diniz, localizado no Centro de Campina Grande, que esteve um período interditado devido a problemas nas instalações elétricas.

– Eu costumo dizer que o Shopping Edson Diniz era um “calo” para nós porque é um dos prédios antigos que não oferecia segurança nenhuma. Depois daquela interdição temporânea que houve, o shopping Edson Diniz está 95% adequado as normas. Não está 100% ainda porque existem pessoas que estão nos corredores comercializando os seus produtos e não pode– explicou.

Segundo Roberto, na possibilidade de ocorrer um sinistro poderá haver impedimento de pessoas transitarem no local causando aglomeração.

– Teve uma reunião no Ministério Público com o pessoal do Ipsem, que está tomando as providências para tirar essas pessoas dos corredores – concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.