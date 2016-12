Corpo de Bombeiros aumenta número de atendimentos no fim de semana do Natal

O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (CBMPB) realizou 468 atendimentos no fim de semana, em todo o Estado.

Os números dizem respeito aos chamados recebidos através do Centro Integrado de Operações Policiais (Ciop), o 193, das 7h30 da sexta-feira (23) até às 5h desta segunda (26), além das ações de prevenção.

Foto: Secom/PB

Conforme o balanço do setor de Planejamento e Estatísticas do CBMPB, os atendimentos de natureza pré-hospitalar lideraram o ranking, com 155 casos, sendo a maior parte deles (74) no Sertão do Estado.

Entre eles houve o socorro, na sexta (23), de um trabalhador que caiu de uma altura de aproximadamente dez metros, enquanto realizava um serviço de manutenção de um edifício no bairro da Estação, em Sousa. Ele foi encaminhado para o hospital local.

Foto: Secom/PB

Ainda no fim de semana, também houve o atendimento de uma vítima de acidente automobilístico. O carro que ele estava colidiu frontalmente com outro na BR-230, no trecho que corta a cidade de Sousa.

A vítima também foi levada para o Hospital Regional de Sousa. O balanço de atendimentos do Corpo de Bombeiros ainda registrou 40 ocorrências de incêndio, 11 ações de salvamento, três intervenções e emergências com produtos perigosos e dez ocorrências não classificadas.

O Corpo de Bombeiros desenvolveu 248 ações preventivas durante o fim de semana. Desse total, 160 foram advertências ao público, 75 informações e 13 pontos bases em eventos externos.

Secom/PB