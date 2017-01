Corpo de agente de trânsito morte em atropelamento é sepultado

Foto: Reprodução/TVCB

Foi sepultado na tarde desta segunda-feira (23) o corpo do agente de trânsito Diogo Sousa, morto após ser atropelado durante uma operação da Lei Seca em João Pessoa.

O corpo do agente foi velado na escola técnica do Estado e sepultado no cemitério do Cristo sob muitas homenagens de amigos e colegas de trabalho.