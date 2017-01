Coordenador do Procon-CG alerta para práticas abusivas de escolas particulares

Os primeiros meses do ano é caracterizado pelo aumento das vendas e compras de material escolar devido ao início do ano letivo.

O coordenador do Procon de Campina Grande, Paulo Porto, informou que na última quinta-feira(19) a entidade divulgou uma pesquisa feita nos seis maiores estabelecimentos do segmento de papelaria e livraria do município.

Segundo ele, na lista consta os preços de 46 itens pesquisados com um bom valor.

– É importante também, e isso deixamos a título de sugestão e de orientação para o consumidor que faz uso desse tipo de produto, que faça uma reciclagem e observe aquilo que o seu filho pode utilizar ainda neste ano – disse.

Além disso, Porto aconselhou que os pais fiquem atentos aos itens proibidos de serem cobrados nas listas das escolas, que estão disponibilizados no site da entidade www.proconcg.com.br.

-É comum as escolas pedirem material de limpeza, resmas de papel em grande quantidade, itens de higiene pessoal em maior quantidade que não seja somente quantidade individual, itens como escova de dente, sabonete e shampoo para alunos que não se encontram na fase da educação infantil, baldes e palito de picolé. São itens que não podem ser considerados como material escolar e nessa situação vislumbramos o oportunismo dessas instituições para fazerem estoque desses produtos – explicou.

Paulo frisou ser corriqueiro que as escolas peçam brinquedos pedagógicos para abastecer as brinquedotecas, que é caracterizado como uma pratica infrativa.

Sobre a aquisição dos módulos escolares solicitada pelas escolas particulares, que é um grupo de livros divididos por unidades durante o ano letivo, o coordenador frisou que no quesito de ser justo é subjetivo.

– É possível uma escola condicionar a matrícula naquela instituição a aquisição desse produto, desde que, informe ao consumidor previamente. Há uma observação a fazer: é importante que esteja sempre atento aos abusos, ou seja, um módulo escolar que foi utilizado no ano passado agora neste ano passa a ser utilizado com o acréscimo de 100% no seu valor. Isso, naturalmente, é uma prática infrativa explicita e tem que ser comunicada pelo pai ao Procon para que possamos tomar as medidas cabíveis – falou.

Com relação ao reajuste de mensalidades e matrículas, o Procon de Campina entende que o aumento não pode ultrapassar 10%.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.