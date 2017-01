Coordenador do Maior São João do Mundo garante pagamento de cachês atrasados

O coordenador do Maior São João do Mundo, Temi Cabral, comentou sobre as denúncias de alguns artistas que afirmam que não receberam da Prefeitura Municipal de Campina Grande (PMCG) aos cachês referentes ao período junino de 2016.

Temi explanou que esses impasses foram decorrentes da crise econômica que assola o país.

– O Maior São João do Mundo é um evento nacional e internacional, mas, como todo e qualquer evento, sofreu uma grave crise. Tivemos uma expectativa de patrocínio, mas na última hora houve uma redução. Ajustamos os custos, mas, infelizmente, tem a crise que ocasionou essa situação. Algumas atrações foram colocadas para o pagamento direto através dos patrocinadores. Após o fechamento de todas as contas e com a queda de receitas não foi possível honrar o pagamento de todos – pontuou.

Cabral afirmou que todos os cachês serão honrados e que o prefeito Romero Rodrigues está empenhado para saldar os débitos.

– Tenha certeza que o prefeito vai honrar. Estamos correndo e todos os cachês serão honrados. Esses recursos vão ser garantidos e pagos – expôs.

Da Redação