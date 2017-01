Coordenador do DNOCS Paraíba participa de vistoria no eixo leste da Transposição

O coordenador geral do DNOCS Paraíba, Alberto Batista, vistoriou nesta terça-feira (17) as obras da Transposição do Rio São Francisco nas barragens do PISF (eixo leste) na Paraíba, de responsabilidade do órgão.

Na visita, esteve presente o assessor técnico do diretor geral DNOCS, Augusto Toster, o Ministério Público, representantes da AESA, Cagepa e vários políticos da região. Na ocasião, foi constatado o cumprimento do cronograma previsto para recebimento, no mês de fevereiro, das águas da Transposição do Rio São Francisco. De acordo com Batista, todas as intervenções necessárias de responsabilidade do DNOCS serão concluídas, visando dar continuidade à entrada das águas na Paraíba.

O DNOCS acompanhou a Comitiva do ministro da Integração Nacional Hélder Barbalho, que percorreu o trecho do eixo leste do reservatório de Itaparica em Floresta (PE), onde é feita a captação com destino final a cidade de Monteiro.

“Deste ponto as águas seguirão até a barragem porções, Camalau e finalmente Boqueirão para atender Campina grande e cidades contempladas pelo sistema adutor. Estivemos na captação do reservatório de Itaparica, EBV-1, no aqueduto que passa sobre a BR-316, reservatório de areias, EBV-2, reservatório de Braunas, onde o ministro acionou a bomba flutuante Sabesp e estação de controle, impulsionando a água no canal que dá acesso a EBV-3 e assim sucessivamente indo até a EB-6 quando por último chegará no túnel Giancarlo e adutora Monteiro”, afirmou Batista.

Na oportunidade, o ministro reafirmou aos paraibanos o compromisso do presidente Michel Temer com a conclusão do projeto do PISF e parabenizou o diretor geral do DNOCS, Angelo Guerra, pelo desempenho e determinação da equipe.

O ministro agradeceu também o apoio recebido do senador José Maranhão e da Bancada Federal da Paraíba, para conclusão da obra.