Coordenador do curso de Ciências Aeronáuticas comenta queda de avião de Zavascki

O coordenador do curso de Ciências Aeronáuticas da Escola Superior de Aviação Civil (Esac), coronel José Roberto, comentou em entrevista sobre a tragédia que matou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki na tarde dessa quinta-feira (19) em Paraty, Rio de Janeiro.

Segundo o coronel, ainda é muito cedo para fazer avaliações, mas considera que pode ter acontecido um fenômeno chamado “tesoura de vento” no momento do acidente.

– O mau tempo estava reinando com uma intensidade muito grande de chuvas e rajadas de vento. Nessas condições, a aeronave entra em uma turbulência muito grande e lá na região havia um quadro para a “tesoura de vento”, que é quando há rajadas vindas de várias direções – explicou.

O avião caiu no mar com quatro pessoas a bordo. Ele decolou no Campo de Marte, em São Paulo, com destino a Paraty, no Rio de Janeiro. A Polícia Federal já instaurou inquérito para apurar as causas do acidente.

– Agora, o primeiro passo é montar o avião com os destroços recolhidos, aí vão testar o motor e tentar encontrar algum vestígio de irregularidade – contou o professor.

Apesar das várias teorias da conspiração surgidas na internet, o coronel acredita que o avião não foi sabotado. Ele relatou que seria muito difícil sabotar um avião naquelas condições.

As declarações foram repercutidas na rádio Correio FM.